Politie waarschuwt voor oplichting via Facebook Messenger Alexander Haezebrouck

16 juli 2019

16u17 0 Waregem De politie waarschuwt voor oplichting via Facebook Messenger. De oplichters vragen je via Messenger om via SMS een code door te geven. Op die manier schenk je onbewust een giftcard voor gaming aan de oplichter.

De oplichters doen zich voor als één van jouw vrienden nadat ze zijn of haar account gehackt hebben. Terwijl ze zich voordoen als een vriend van jou vragen ze naar je GSM-nummer. Daarna vraagt de oplichter je om steun in een SMS-spel waar hij aan deelneemt. Daarvoor heeft hij een code nodig die naar jouw nummer zal gestuurd worden. Jij krijgt de opdracht om die code binnen de 15 seconden door te geven. Als je dit doet gaat dit zogezegd gepaard met een transactie van 20 euro. Maar zonder het te beseffen heb je een giftcard voor gaming geschonken aan de dader. De politie raadt ten stelligste aan om niet in te gaan om zo’n boodschap en om contact op te nemen met uw Facebookvriend om te zeggen dat zijn of haar profiel gehackt is. De politiezones Mira (Waregem, Zwevegem, Avelgem, Anzegem, Spiere-Helkijn) en Gavers (Deerlijk en Harelbeke) waarschuwen voor deze oplichtingstechniek via hun Facebookpagina’s.