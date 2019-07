Politie mag dashcam gebruiken Peter Lanssens

18 juli 2019

De gemeenteraad van Waregem zet het licht op groen voor het gebruik van een dashcam in een herkenbaar politievoertuig. Een dashcam gebruiken valt onder de wet op het politieambt (WPA). Het toestel wordt in de zone Mira (Waregem, Anzegem, Avelgem, Zwevegem en Spiere-Helkijn) ingezet. Een dashcam is handig als bewijs bij het vaststellen van verkeersinbreuken. En je kan er bijvoorbeeld ook voertuigen mee registreren. Die naar aanleiding van een wielerwedstrijd geparkeerd staan op een traject waar parkeerverboden aangebracht worden. De gemeenteraad keurde het gebruik van de dashcam door de politie unaniem goed.