Politie legt privéfeest stil, gasten rijden weg in feestbus Hans Verbeke

15 maart 2020

20u13 41 Waregem Omdat er teveel lawaai was, heeft de politie zaterdagavond in Waregem een privéfeest stilgelegd, in volle coronacrisis. Iedereen moest vertrekken. Een aantal gasten stapte op een feestbus met onbekende bestemming.

DJ Kris Dewaele uit Wortegem geloofde zijn ogen niet toen hij zondag van een vriend uit Waregem een filmpje kreeg doorgestuurd dat de avond voordien was gemaakt in de omgeving van de hippodroom. “Op het filmpje is een partybus te zien, met tientallen feestende mensen aan boord”, zegt Dewaele. “In normale omstandigheden ben ik de eerste om dergelijk amusement toe te juichen. Maar in crisistijden zoals deze vind ik het bijzonder ongepast en ronduit onverantwoord. Dit is spelen met de levens van anderen.”

Geluidsoverlast nekt illegaal feestje

Navraag bij de politie leert dat er meer aan de hand is dan een rijdende partybus. “Zaterdagavond hebben buurtbewoners uit de Holstraat ons gecontacteerd met een klacht over geluidsoverlast”, zegt commissaris Michaël Vanden Heede van de politiezone Mira. “We zijn ter plaatse gegaan en stelden vast dat daar in de omgeving een privéfeest aan de gang was. Gezien de maatregelen naar aanleiding van de crisis rond het coronavirus, hebben we het feest stilgelegd en iedereen gesommeerd te vertrekken. Een aantal gasten stapte aan boord van de partybus.”

Wij hebben alleen mensen vervoerd, geen feest georganiseerd. Moeten alle lijnbussen dan ook aan de ketting worden gelegd?” Bart

Gedaan met rijden

De feestbus is eigendom van een bedrijf met dezelfde naam uit Tielt. Eén van de zaakvoerders wil niet reageren op wat er gebeurd is, de andere wel. “Onze bus was geboekt en is uitgereden”, zegt de man, Bart. “Of dat verstandig was? Nee, maar we hebben de klant laten beslissen. Intussen hebben we onze houding bijgesteld. Tot de opgelegde periode voorbij is, rijden onze bussen niet meer uit, ook niet voor huwelijken. Een aantal van onze klanten zullen daar niet blij voor zijn en dat snappen we ook. Maar we kunnen niet anders.” Dat de beperkende maatregelen van de overheid zaterdagmorgen van kracht werden, was de zaakvoerder niet onbekend. “Maar we hebben de bal in het kamp van de klant gelegd. Wij hebben alleen mensen vervoerd, geen feest georganiseerd. Moeten alle lijnbussen dan ook aan de ketting worden gelegd?”

Eerst waarschuwen, dan beboeten

De politie gaf de organisator(en) van het privéfeestje in Waregem een waarschuwing. “Dat is zo afgesproken in de politiezone”, zegt Michaël Vanden Heede. “Een eerste inbreuk leidt tot een waarschuwing, vanaf de tweede gaan we ernstig beboeten. De maatregelen die de regering heeft opgelegd, zijn er niet voor niks. Iedereen hoort er zich aan te houden en daar zullen wij op toezien.” DJ Kris Dewaele, die een filmpje van de rijdende partybus op sociale media postte, is niet te spreken over het voorval. “Wat mij betreft, mag de politie de bus in beslag nemen en de inzittenden allemaal beboeten. Een collega-DJ werd gevraagd om zaterdagavond muziek te draaien op de bus maar heeft dat geweigerd. Zoals het moet. Maar blijkbaar heeft men dan toch nog een leeghoofd gevonden die wel voor ambiance wilde zorgen op de bus. Dat vind ik triest. Als een minderheid van de mensen meent de maatregelen van de regering naast zich te moeten neerleggen, dan zijn we echt niet goed bezig.”