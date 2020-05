Politie controleert op gsm-gebruik achter het stuur en onverantwoord rijgedrag VHS

28 mei 2020

09u29 0 Waregem Een controle met een anoniem politievoertuig heeft de voorbije dagen in onze regio geleid tot het bekeuren van twintig automobilisten die ongeoorloofd aan het bellen waren achter het stuur. Ze moeten elk 116 euro ophoesten. Een trucker werd geverbaliseerd voor een onverantwoord inhaalmanoeuvre.

De inspecteurs van de politiezone Mira controleerden specifiek op gsm-gebruik achter het stuur en het veroorzaken van overlast in het verkeer. Naast de twintig bellers vlogen ook tientallen andere bestuurders op de bon. Een trucker schoot de hoofdvogel af: op de Doornikserijksweg in Spiere-Helkijn haalde hij met zijn trekker-oplegger een voorligger in, via de linkerkant van een vluchtheuvel. Er waren – gelukkig maar – geen tegenliggers die in de remmen moesten.

Naar de bakker

Op de omleidingswegen in Kerkhove namen elf bestuurders het niet zo nauw met de tijdelijke verkeerssignalisatie. Ze negeerden het eenrichtingsverkeer en sloegen niet af zoals het hoorde. Enkele truckers lapten hun laars aan de tonnagebeperking. Een man die in het centrum van Anzegem naar de bakker ging en zijn auto parkeerde op een strook die voorzien is voor de schoolbus, veroorzaakte ook overlast. De schoolbus moest noodgedwongen stoppen op de rijweg, de kinderen moesten het fietspad dwarsen en tussen geparkeerde auto’s stappen om de schoolpoort te bereiken. In de file die ontstond, stond ook een bus van De Lijn geblokkeerd.