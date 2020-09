Platte band? N-VA/Open Vld wil publieke fietspompen in Waregem en deelgemeenten Pieterjan Neirynck

02 september 2020

11u38 6 Waregem Tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond ijverde oppositieraadslid Maxim Laporte (N-VA/Open Vld) voor openbare fietspompen en fietsherstelpunten in Waregem en deelgemeenten. De meerderheid reageerde afwachtend en wil zo’n project eerst grondig bestuderen.

De collectieve herontdekking van de fiets tijdens de lockdown bracht raadslid Laporte op ideeën. “Steeds meer Waregemnaren gebruiken de fiets als vervoersmiddel. Een mooie evolutie, maar meer fietsbewegingen betekent ook een grotere nood aan openbare fietspompen”, zei Laporte, die via een agendapunt wou verkrijgen dat het stadsbestuur enkele strategische locaties uitkiest voor zo’n fietsherstelpunt. “Veel mensen kunnen zo geholpen worden voor hun dagelijkse verplaatsingen, maar evengoed is het een meerwaarde voor het fietstoerisme.”

Specifiek lijkt het Laporte een goed idee om een publieke fietspomp of een fietsherstelpunt te voorzien in de stationsomgeving, het centrum van Waregem en aan de parking van Waregem Expo. Ook de deelgemeenten moeten er minstens eentje krijgen. “Langs de Leie bijvoorbeeld, waar veel fietsers passeren”, oppert hij.

Vandalisme

CD&V stemde het agendapunt weg en wil zo’n fietsherstelpunt eerst onderzoeken. “Dit vergt een grondige studie naar financiële haalbaarheid en andere praktische punten”, vindt schepen van Fietsbeleid Philip Himpe (CD&V). Hij verwees naar de situatie in andere steden en gemeenten. “In Sint-Niklaas heeft men de openbare fietspompen afgevoerd door vandalisme, terwijl Brugge juist tevreden is over het project en nieuwe locaties zal toevoegen. Daarom moeten we dat eens grondig bekijken.”