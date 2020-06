Pizzeria Pizz’Arti heropent voorlopig niet: “Meer personeelsleden dan klanten in mijn zaak” Pieterjan Neirynck

04 juni 2020

17u51 0 Waregem Wie zich had verlekkerd op een verse Napolitaanse pizza van Pizz’Arti op het Boekenplein in Waregem, is eraan voor de moeite. Zaakvoerder Dieter Degryse blijft ook vanaf maandag enkel takeaway aanbieden, tot social distancing verdwijnt.

In januari werd Pizz’Arti nog geroemd met het felbegeerde AVPN-certificaat, dat aangeeft dat je hier een échte Napolitaanse pizza op je bord krijgt. Slechts drie zaken in ons land mogen daarmee uitpakken. Maar sinds maart kan je de pizza’s van Dieter Degryse en Naomi Vandeviaene enkel nog thuis verorberen. Hun zaak op het Boekenplein in Waregem blijft de volgende weken (en maanden?) dicht. “Normaal kunnen we hier 40 klanten ontvangen. Met twee shifts per avond bedienen we in totaal 80 mensen. Vanmorgen heb ik met behulp van de sectorgids mijn zaak conform ingericht. Zes mensen kan ik hier nog veilig een plaats geven. Zes. Op het drukste moment zijn hier acht personeelsleden in de weer. Dat is gewoonweg niet rendabel”, zegt Dieter.

Tiende van de omzet

Alles inzetten op het terras vindt de zaakvoerder geen optie. In de eerste plaats is het weer een spelbreker. “We kunnen buiten 30 klanten een plekje geven. Maar wat als het Belgische weer omslaat? Iedereen afbellen? Of zeggen dat de zes snelste klanten naar binnen mogen verhuizen? Zoveel onzekerheid, dat zie ik niet zitten”, stelt Dieter vastberaden. De vaste afhaalformule blijft wél behouden. “In coronatijden was dat een lichtpunt. We draaiden een tiende van de normale omzet, maar het is beter dan niets. Al hou ik mijn hart vast voor de heropening van de restaurants. Wat als ‘een gewone pizza’ niet meer goed genoeg is?”

Faillissementen

Over de toekomst van zijn sector toont Dieter zich bijzonder pessimistisch. “Zonder passie voor mijn product was ik er al lang mee gestopt. Voor het geld moet je niet meer in de horeca stappen. De coronacrisis heeft het ons nog moeilijker gemaakt. Terwijl de supermarkten het wilde westen zijn, zullen cafés en restaurants om de haverklap controles krijgen. Per inbreuk 750 euro, bij de derde overtreding ben je je vergunning kwijt.” Het kan er bij Dieter daarom niet in dat de steunmaatregelen stoppen, ook voor uitbaters die hun zaak niet heropenen. “Hopelijk komt de regering daarop terug. Behalve voor een tweede golf heb ik nu echt schrik voor een golf van faillissementen”, besluit de zaakvoerder.