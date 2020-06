Pizz’Arti is vierhonderdste handelszaak die Waregembon aanvaardt Pieterjan Neirynck

15 juni 2020

18u25 9 Waregem De populaire Waregembon bestaat intussen bijna 10 jaar, maar nog altijd komen er nieuwe handelszaken bij die de bon als betaalmiddel aanvaarden. Met restaurant Pizz’Arti rondt de stad de kaap van vierhonderd deelnemers.

“We blijven ook in de toekomst verder inzetten op dit succesvolle concept. Zeker in deze voor handelaars moeilijke tijden is elke aankoop meer dan welkom”, zegt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V). Zo deed het stadsbestuur elke inwoner onlangs een Waregembon van 25 euro cadeau. Voor Dieter Degryse van Pizz’Arti gaf dat de doorslag. “De voorbije drie jaar hadden we slechts één keer de vraag gekregen of we de Waregembon aanvaarden. Maar sinds de stad die gratis bonnen verspreid heeft, vroegen heel wat mensen of ze ermee konden betalen bij ons”, zegt hij.

Bonnen teruggeven

De zaakvoerder is daarom heel blij met de actie van het stadsbestuur. “Deze maatregel stimuleert de lokale economie, en dat was echt broodnodig. We zijn blij dat we de Waregembon nu kunnen aanvaarden”, stelt hij. “Zelf hebben we er met het gezin voor gekozen om onze eigen bonnen terug te geven aan de stad, zodat kwetsbare mensen extra geholpen worden. Met de klanten die hun Waregembon bij ons spenderen, krijgen we al een stevige duw in de rug”, stelt Dieter, die de zaak op het Boekenplein uitbaat met Naomi Vandeviaene.

Toch open

Intussen is ook Pizz’Arti weer open voor liefhebbers van échte Napolitaanse pizza. Begin juni hadden Dieter en Naomi nochtans besloten om hun zaak nog niet meteen te heropenen, omdat ze slechts plaats hadden voor zes klanten. Nu is er toch een oplossing uit de bus gekomen. “We hebben iemand gevonden die onze tafeltjes voor een schappelijke prijs van plexiglas kon voorzien. Zo kunnen we een twintigtal klanten ontvangen. Dat zal ook nodig zijn, want de takeaway is door de heropstart helemaal stilgevallen”, besluit Dieter. Pizz’Arti is elke avond open, van woensdag tot en met zondag.