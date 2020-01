Piv Huvluv animeert brunch van KWB Peter Lanssens

29 januari 2020

OC De Coorenaar in Desselgem vormt op zondag 2 februari het decor voor het initiatief ‘ontbijt en humor’, van de KWB in Desselgem. De dag start met een uitgebreid ontbijt vanaf 8.30 uur. Gevolgd door een show van stand-upcomedian Piv Huvluv om 10 uur. Er is na afloop nog een aperitief. Een all-in kaartje kost 20 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. Wie enkel de voorstelling wil bijwonen, betaalt ook 20 of 10 euro. Kleuters mogen gratis binnen. Er is kinderopvang. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden van KWB. Info bij Geert Coussement: tel. 0473/81.07.21 of coussement.geert@telenet.be.