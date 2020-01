Personeel Carrefour Sint-Eloois-Vijve staakt na te hoge werkdruk AHK

09 januari 2020

12u06 0 Waregem Bij de Carrefour in Sint-Eloois-Vijve is deze morgen een staking uitgebroken. Het personeel klaagt vooral de werkdruk aan. “Er zijn zo’n zes personeelsleden te kort om alle klanten te kunnen bedienen”, klinkt het bij de vakbond ACV dat op dit moment overleg pleegt met de directie.

De bom is bij het personeel van de Carrefour gisteren ontploft. “Tijdens een briefing werd duidelijk dat de polyvalente ploeg opnieuw volledig zal ingezet worden aan de kassa’s”, zegt Christel Vandamme van ACV Puls. “Dat wil zeggen dat zij op geen andere plaatsen in de winkel kunnen bijspringen. Dat zorgt voor veel stress en te veel werk voor te weinig personeelsleden.” Volgens de vakbond zijn er zo’n vijf tot zes personeelsleden te weinig om goed te kunnen werken. “Aan de directie werd het probleem al vaker aangekaart, maar er gebeurde niks. Deze morgen waren er dan ook geen werkwilligen bij de ochtendploeg.” Het ACV voert op dit moment gesprekken met de directie. “We vragen in de eerste plaats om meer personeelsleden en dat de werknemers die nu deeltijds werken, meer uren krijgen of een voltijds contract kunnen krijgen. De directie zegt wel dat ze op zoek zijn naar personeel maar dat ze er geen vinden. Maar vanmorgen kwam hier een klant toe die zei dat ze gesolliciteerd had. Ze heeft tot nu toe nog niets gehoord, dat wil toch zeggen dat er hier een probleem is.” De vakbond hoopt vandaag tot een akkoord te komen met de directie.