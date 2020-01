Personeel Carrefour Sint-Eloois-Vijve staakt na te hoge werkdruk, akkoord met directie AHK

09 januari 2020

12u06 4 Waregem Bij de Carrefour in Sint-Eloois-Vijve is donderdagmorgen een staking uitgebroken. Het personeel klaagde vooral de werkdruk aan. In de namiddag vond de vakbond ACV Puls een akkoord met de directie. “Onze vraag om extra personeel werd ingewilligd”, vertelt Christel Vandamme van het ACV.

De bom is bij het personeel van het grootwarenhuis Carrefour in Sint-Eloois-Vijve donderdag ontploft. “Tijdens een briefing werd duidelijk dat de polyvalente ploeg opnieuw volledig zal ingezet worden aan de kassa’s”, vertelde Christel Vandamme van ACV Puls. “Dat wil zeggen dat zij op geen andere plaatsen in de winkel konden bijspringen. Dat zorgde voor veel stress en te veel werk voor te weinig personeelsleden.” Volgens de vakbond zijn er zo’n vijf tot zes personeelsleden te weinig om goed te kunnen werken. “Aan de directie werd het probleem al vaker aangekaart, maar er gebeurde niks. Donderdagmorgen waren er dan ook geen werkwilligen bij de ochtendploeg.” Het ACV Puls voerde samen met de personeelsleden actie en ging in gesprek met de directie.

Akkoord bereikt

Donderdagnamiddag werd uiteindelijk een akkoord bereikt tussen de vakbonden en de directie van de Carrefour. “We zijn tevreden want onze eisen zijn ingewilligd”, zegt Christel Vandamme van het ACV Puls. “We vroegen om extra personeel en om de werknemers met een deeltijds contract meer uren te laten presteren. Aan die vragen heeft de directie nu meegedeeld dat ze bereid zijn om daaraan mee te werken.” De Carrefour ging donderdag omstreeks 16 uur opnieuw open voor het publiek.