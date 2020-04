Patisserie Finesse opent midden in de coronacrisis: “Geen droomstart, maar we klagen niet” Pieterjan Neirynck

01 april 2020

17u29 0 Waregem Vers brood en ander lekkers halen in de Stationsstraat 120, voortaan kan het opnieuw. Twee maanden geleden kozen Meinrad Hindryckx (35) en Elke Van Nieuwenhuyse (33) ervoor om het voormalige pand van Vers brood en ander lekkers halen in de Stationsstraat 120, voortaan kan het opnieuw. Twee maanden geleden kozen Meinrad Hindryckx (35) en Elke Van Nieuwenhuyse (33) ervoor om het voormalige pand van bakkerijketen Prestige om te bouwen tot patisserie Finesse. En nu zijn ze klaar. “Het is geen droomstart, maar we mogen niet klagen over de eerste ochtend.”

“Neen, het is absoluut geen 1 aprilgrap. We hadden een weekje vertraging met de coronacrisis, maar nu is de nieuwe bakkerij open”, vertelt Meinrad Hindryckx. Samen met zijn echtgenote Elke heeft hij al twee zaken in Ichtegem en Gistel. En nu keert hij terug naar waar het allemaal begon voor hem. Tien jaar geleden heeft Meinrad zelf in Prestige gewerkt, als bakker onder de vorige eigenaar. Toen het koppel enkele weken geleden hoorde dat het gebouw in de Stationsstraat te huur stond, was de knoop snel doorgehakt. In sneltempo hebben ze het leegstaande pand omgetoverd tot patisserie Finesse.

Positieve reacties

“We hadden onze opening liever anders gezien, maar het was al een goede voormiddag. Er komen positieve reacties en de Waregemnaars zijn duidelijk benieuwd. Er was redelijk wat beweging in de winkel. Hopelijk blijven de mensen ook terugkeren”, aldus Meinrad. In de Waregemse vestiging werken vijf mensen: twee verkoopsters, een bakker en twee patissiers. De zaak is dagelijks geopend van 7.30 tot 18.00 uur, met sluitingsdagen op maandag en dinsdag. Let wel: door de coronacrisis zijn er uiteraard voorzorgsmaatregelen in patisserie Finesse. Zo mogen er slechts drie mensen tegelijk in de winkel staan.