Pasta del Pigro nu al gesloten voor renovatie Het Pand: “We werken aan een tijdelijke oplossing” Pieterjan Neirynck

06 augustus 2020

07u42 0 Waregem Hoewel de renovatiewerken in Het Pand pas volgend jaar starten, sluit de vestiging van Pasta del Pigro in het winkelcentrum nu al de deuren. “We werken wel aan een tijdelijke oplossing”, klinkt het.

Door de coronacrisis bleef de pastabar tussen half maart en begin mei gesloten, daarna werd er ingezet op takeaway. Volgend op het jaarlijks verlof van Pasta del Pigro neemt zaakvoerder Matthias Callens de beslissing om de zaak te sluiten, in afwachting van de renovatiewerken in Het Pand. Die starten in februari 2021 en duren minstens tot de zomer van 2022. “We hebben de harde en moeilijke beslissing genomen om de zaak nu al te sluiten”, vertelt Matthias Callens. “In overleg met het stadsbestuur werken wel wel aan een tijdelijke oplossing. Ten gepasten tijde geven we daarover meer uitleg”, besluit de zaakvoerder. Pasta del Pigro heeft ook vestigingen op Lauweplaats in Lauwe en langs de Kortrijksesteenweg (N43) in Harelbeke.