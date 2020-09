Parking Zuiderpromenade krijgt looplijnen met antislip om valpartijen te vermijden Pieterjan Neirynck

21 september 2020

12u39 0 Waregem De openbare parking Zuiderpromenade krijgt volgende week een looplijn met een antislip-laag. Op die manier moeten valpartijen bij regenweer verleden tijd worden.

In de parking onder het nieuwe stadsdeel Zuidboulevard kan het soms gevaarlijk glad zijn bij slecht weer. De stad en het autonoom gemeentebedrijf WAGSO gaan de licht hellende vloer daarom uitrusten met looplijnen in een gele antislip-laag. Op dinsdag 22 september start een aannemer met de aanleg van de eerste looplijnen aan de rechterzijde van de parking, waarna de verf drie dagen moet uitharden. Op vrijdag 25 september is de volledige zone weer toegankelijk.

In de week nadien, op dinsdag 29 september, start de tweede fase voor het aanleggen van de looplijnen aan de linkerzijde van de parking. Ook hier moet de verf drie dagen uitdrogen. Tijdens de volledige duurtijd van de werken zal het aantal plaatsen voor kortparkeerders beperkt zijn, zodat alle bewoners en de abonnementshouders hun wagen kunnen parkeren. De private parkings van CP2 en KBC blijven te allen tijde bereikbaar.