Park Casier decor voor gratis Parkies concerten

15 juli 2019

Park Casier vormt tot en met 19 augustus elke maandagavond het decor voor de gratis Parkies-concerten. Parkies, deze zomer in Vlaanderen goed voor 108 concerten op 15 locaties, lokt jaarlijks zo’n 250.000 bezoekers. Het concept is aan een 29ste editie bezig. En ook dit jaar ontbreekt Waregem niet. Vanavond is er een optreden van Soul II Soul by Sofie, Sandrine & Stef. De festivalweide in het park Casier opent om 19.30 uur, met hoofdingang via de Stationsstraat. Het optreden start om 20.15 uur. Er is een Palm bar met een gamma aan bieren, een Martini bar met onder meer verfijnde wijnen en mojito en een frietkraam. Ook de volgende optredens zijn nog gepland in het park Casier: Metejoor op maandag 22 juli, Imagine No Lennon op 29 juli, N8N op 5 augustus, De Geest op 12 augustus en De Mens op 19 augustus. Meer info: www.engieparkies.be.