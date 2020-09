Park Baron Casier vroeger open om veilige schoolroute te creëren Pieterjan Neirynck

24 september 2020

14u28 0 Waregem Voortaan gaat het stadspark Baron Casier ‘s morgens een halfuurtje vroeger open, zodat de schoolgaande kinderen langs die weg veilig hun school kunnen bereiken.

Concreet gaat het park open om 8.00 uur, in plaats van 8.30 uur. “De aanpassing komt er op vraag van een attente mama", vertelt schepen van Verkeer en Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). “Door de verplichte staprichting in de centrumstraten, enkele obstakels in de Stationsstraat en de uitgebreide terrassen op de Markt is de dagelijkse schoolroute voor kinderen niet altijd evident.” Deze maatregel blijft van kracht tot er geen hinder meer is op de voetpaden. Sinds enkele jaren gaat het stadspark pas om 8.30 uur open om te vermijden dat jongeren er voor schooltijd samenkomen.