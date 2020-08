Papa (38) van twee sterft na arbeidsongeval bij Unilin in Desselgem



Alexander Haezebrouck

20 augustus 2020

20u35 11 Waregem Bij het isolatieplatenbedrijf Unilin in Desselgem is in de nacht van woensdag op donderdag een tragisch werkongeval gebeurd. Een arbeider kwam onder een lading vezelplaten terecht en overleed. De man laat een echtgenote en twee kinderen na.

Mohamed Mansouri (38) uit Ronse was in de nacht van woensdag op donderdag aan de slag bij Unilin Insulation in de Waregemstraat in Desselgem toen het rond 3.45 uur plots fout ging. Een chauffeur van de vorkheftruck was vezelplaten aan het lossen, maar dat liep verkeerd. Mohamed kreeg de lading vezelplaten op zich. Volgens de eerste vaststellingen is er een pallet aan het schuiven gegaan en is die terecht gekomen op de Ronsenaar. De hulpdiensten snelden ter plaatse en probeerden de man te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Een arbeidsauditeur van het parket zal de omstandigheden onderzoeken. “Ook voor ons is het nog erg onduidelijk, we wachten het verslag van de politie af”, vertelt zij zus Halima. “Mohamed was voor de uitbraak van de coronacrisis aan de slag gegaan bij Unilin”, vertelt zijn zus. “Tijdens de lockdown zat hij thuis maar sinds een maand kon er weer gaan werken. Mohamed is sinds 2009 in België en was een erg harde werker. Vrijdag zullen we hem repatriëren naar Marokko. Zijn overlijden komt bij ons allemaal enorm hard aan.” Mohamed laat een echtgenote en twee kinderen van twee en vier jaar na.

“Vreselijk ongeval

“Dit is een vreselijk ongeval en onze gedachten en medeleven van alle Unilin-medewerkers gaan uit naar het gezin, de familie en vrienden van onze collega’, laat directeur Lieven Malfait van de isolatiedivisie weten. “Hij was een erg gewaardeerde werkkracht. Dat we een collega op zo’n manier moeten verliezen, daar zijn geen woorden voor. De fabriek is ondertussen vrijgegeven, behalve de plaats van het ongeval.