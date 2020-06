Pac-Man toont personeel TVH de weg Pieterjan Neirynck Joyce Mesdag

17 juni 2020

18u02 2 Waregem In veel bedrijven duiden stickers op de vloer tegenwoordig de vaste looprichting aan. Maar bij onderdelenspecialist TVH in Waregem hebben ze zich van hun creatiefste kant laten zien. Op de marketingafdeling waan je je precies in de videogame Pac-Man.

Geen witte pijlen, maar wel appeltjes, kersen en gele vierkantjes leiden de personeelsleden op een coronaveilige manier door het bedrijf. Sinds vorige week mogen de personeelsleden van TVH weer vaker op kantoor werken en daarom was er een vaste looprichting nodig. “We wilden niet enkel saaie stickers aanbrengen op de vloeren. Het mocht een beetje speels en kleurrijk zijn”, vertelt teamverantwoordelijke grafisch design Ilse Despriet, die voor het idee en het ontwerp zorgde. “Zelf was ik vorige week nog niet op kantoor, omdat we in een roulatiesysteem werken. Via e-mail kreeg ik wel veel enthousiaste reacties van de aanwezige collega’s.”

Voorlopig zijn de gepersonaliseerde vloerstickers enkel aanwezig op de marketingafdeling. “Al is het de bedoeling om overal in het bedrijf Pac-Mans en andere gamesymbooltjes aan te brengen”, vult communicatiemanager Isabelle Van de Voorde aan. Het is niet de eerste keer dat TVH zich van de creatiefste kant laat zien. Op gezette tijdstippen pakt het bedrijf uit met opvallende billboards langs de autosnelweg E17. In januari stond er bijvoorbeeld “sorry, ons volledige budget ging naar een excellente klantendienst” te lezen op een volledig wit spandoek.

Bekijk de video hieronder:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.