Paardenverenigingen halen Belgisch kampioenschap 4-jarige eventingpaarden naar Gaverbeekhippodroom Pieterjan Neirynck

28 september 2020

15u50 7 Waregem Door de coronacrisis lag de Gaverbeekhippodroom er dit jaar grotendeels verlaten bij. Maar komend weekend kan je er terecht voor paardensport. Zowat alle lokale paardenverenigingen slaan de handen in elkaar en halen het Belgisch kampioenschap voor 4-jarige eventingpaarden naar de paardenstad.

Geen Waregem Koerse, geen Dressuur Waregem, geen Military in Anzegem en geen L’Equino in Nokere. De streek rond Waregem moest het dit jaar noodgedwongen met veel minder paardensport doen. Enkel een aantal drafwedstrijden konden tijdens de zomer bijgewoond worden door maximaal 400 toeschouwers. Toch is er nu een kleine opsteker, want Stad Waregem, Rijvereniging De Gaverbeek, Waregem Draaft, de Koninklijke Waregemse Koersvereniging, L’Equino, Jumping Waregem en Sport Vlaanderen maken de organisatie van het Belgisch kampioenschap eventing mogelijk. Eventing is een discipline in de paardensport waarbij dressuur, uithouding en een springproef aan bod komen.

“De koersverenigingen staan in voor de hindernissen, de stallen en andere logistieke medewerking én ze zorgen ervoor dat de Waregemse galopbaan vrij is op zaterdag en zondag. Sport Vlaanderen stelt de nieuwe pistes en de volledig nieuwe waterpartij ter beschikking", legt communicatieverantwoordelijke Eva Vanwijnsberghe uit. De tweedaagse wordt volledig coronaproof georganiseerd met een beperkt aantal toeschouwers.