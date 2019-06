Paardensport neemt woensdag afscheid van Tom Ryckewaert Peter Lanssens

25 juni 2019

13u05 0 Waregem De paardensport neemt op woensdag 26 juni afscheid van Tom Ryckewaert (63). Het boegbeeld van de hippische sport werd op vrijdag 14 juni onwel op vakantie in Cannes in Zuid-Frankrijk. Tom Ryckewaert overleed er in het bijzijn van familie en geliefden. Hij was een man met een groot hart voor paarden.

Zo was Tom Ryckewaert oprichter en ‘event director’ van de Internationale Military Waregem, sinds 1980. Met als hoogtepunt telkens de cross-country in het kasteeldomein Hemsrode in Anzegem. Hij was verder directeur en sportief directeur van Sport Vlaanderen (Bloso) in Waregem, sinds 1973. Tom Ryckewaert werd ook op Waregem Koerse op handen gedragen. Hij was tijdens Waregem Koerse verantwoordelijk voor het nauwgezet onderhoud van de grasbaan in de Gaverbeekhippodroom, in opdracht van de koninklijke Waregemse koersevereniging.

Olympische Spelen

Zijn kennis van de paardensport werd bijzonder hoog ingeschat. Zo was hij official voor de Fédération Equestre International (FEI) tijdens de Olympische Spelen in Barcelona, Atlanta, Sydney en Athene. Hij was verder ‘technical delegate’ voor het FEI op vijfsterrenwedstrijden van het Concours Complet International (CCI) in Burghley, Lexington, Pau, Luhmühlen en Aken. Hij was ook ‘technical delegate’ op de Wereldspelen in Lexington en op diverse Europese kampioenschappen. Tom Ryckewaert was in binnen- en buitenland een zeer gerespecteerd persoon in zijn vakgebied en stond voor het opleiden van nieuwe officials in.

Afscheidsceremonie

Tom Ryckewaert laat een partner en vier kinderen achter. Er ligt een rouwregister in het Sporthotel in de Veldloopstraat 11 in Waregem. Afscheid nemen kan op woensdag 26 juni om 14 uur tijdens een ceremonie in HippoLoggia in de Gaverbeekhippodroom, met ingang en parking via de Felix Verhaeghestraat.