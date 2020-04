OVERZICHT. Welke zomerse activiteiten gaan deze zomer wél en niet door in Waregem? Pieterjan Neirynck

17 april 2020

13u23 18 Waregem Naast de grote massa-evenementen die door de Nationale Veiligheidsraad verboden worden, staan er in Waregem deze zomer een pak kleine(re) evenementen op de agenda. Het stadsbestuur van Waregem heeft daarom alle activiteiten van mei tot eind augustus onder de loep genomen. Een overzicht van wat wel en niet kan doorgaan.

Huwelijken en jubilea

Alle huwelijken en jubilea worden uitgesteld tot minstens 3 mei, en misschien nog langer.

V-dag (10 mei)

De jaarlijkse herdenking van de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei wordt uitgesteld naar 2021. Deze editie beloofde nochtans uitzonderlijk te worden, want het is 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam.

Memorial Day (24 mei)

De herdenking op het Amerikaans kerkhof staat op losse schroeven. De stad wacht het advies van de American Overseas Memorial Day Association Af. In ieder geval zullen er geen schoolkinderen langskomen om de volksliederen te zingen op de begraafplaats.

Vrijetijdsmarkt (6 juni)

Het evenement op de Zuidboulevard, waarbij Waregemse verenigingen hun activiteiten in de kijker mogen zetten, gaat niet door.

Pandjes en Batjes (19 tot 21 juni)

De jaarlijkse braderie in de winkelstraten kan misschien in een afgeslankte vorm doorgaan, als de handelszaken hun deuren mogen openen. Ambulante handelaars zullen niet welkom zijn en de elegantietocht voor koetsen is geannuleerd.

Schoolproclamaties (22 tot 26 juni)

De plechtige proclamaties van de lagere schoolkinderen in het stadhuis, tussen 22 en 26 juni, zullen niet doorgaan.

Vlaamse feestdag (11 juli)

De normaal voorziene academische zitting gaat dit jaar niet door. Wel overweegt het stadsbestuur een kleine hulde op de Vlaamse feestdag.

Nationale feestdag (21 juli)

Er zijn nog geen details, maar de Nationale feestdag wordt in afgeslankte versie gevierd.

Parkies Kasteelconcerten (juli en augustus)

De wekelijkse muzikale afspraak op maandag in park Baron Casier wordt geannuleerd. Zoals bekend gaan ook de concerten tijdens de Waregem Koerse Feesten niet door, net als de volledige feestweek.

Paardensport

Naast de hoogdag op 1 september, komt er ook afstel voor het wekelijkse drafrennen (tot eind augustus), paardenspektakel L’Equino (1 en 2 augustus) en de Koetsentocht voor personen met een handicap (23 augustus).

Sportevenementen

Er sneuvelen komende zomer verschillende sportevenementen in het stadscentrum: Waregem Beach (26 juni tot 5 juli), Beachvolley aan het Jeugdcentrum (12 juli), fiets- en wandelevenement de Waregemse Gordel (12 juli) en City Mountainbike (14 augustus).