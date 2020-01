Overleden acteur Werther Vander Sarren woonde jaren geleden in Waregem: “Hij runde een speelgoedwinkel” Peter Lanssens

10 januari 2020

16u54 4 Waregem De overleden acteur en regisseur Werther Vander Sarren (78) werd in 1941 in Waregem geboren en woonde er ook goed 50 jaar. Hij was er in de jaren ‘70 actief bij theatergezelschappen Kunst en Eendracht en bij Sanzuniek in de Stormestraat, waar je toen ook dancing Gallery had. Veel mensen weten (niet) meer dat Werther Vander Sarren destijds een speelgoedwinkel in Waregem had.

“Dat was Toy Shop in de Stationsstraat, destijds zelfs de eerste speelgoedwinkel van Waregem”, herinnert burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) zich nog. “Ik ging er zelf ook langs, toen ik nog klein was. Werther Vander Sarren heeft in Kunst en Eendracht nog met wijlen Cécile Rigolle gespeeld, ook een Waregems monument in de theaterwereld. Werther Vander Sarren was een heel aangenaam en innemend man, altijd goedlachs ook. Nadat hij Waregem ruim twintig jaar geleden verliet, verwaterde het contact toch een beetje. Maar enkele jaren geleden heb ik wel nog zijn zoon getrouwd in het stadhuis van Waregem”, aldus Kurt Vanryckeghem. Werther Vander Sarren verliet Waregem omdat hij zijn hart verloor aan de Vlaamse Ardennen. Hij woonde in Zulzeke en verbleef de laatste maanden in Home Sint-Franciscus in Kwaremont. De acteur was vooral bekend als champetter in televisieserie De Paradijsvogels en van allerlei gastrollen in reeksen zoals FC De Kampioenen, Spoed, Wittekerke en Familie. Er wordt een rouwregister geopend bij Rouwcentrum Dhondt in Oudenaarde.