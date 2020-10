Oudere man knalt met auto pardoes op achterkant van vrachtwagen VHS

13 oktober 2020

10u09 0 Waregem Langs de Kortrijkseweg in Beveren-Leie is een oudere man lichtgewond geraakt toen hij met z’n autootje tegen de achterzijde van een vrachtwagen botste. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder.

De botsing gebeurde maandag iets na 12 uur. De oudere man kwam met zijn Opel Meriva uit de richting van Waregem. De vrachtwagen kwam links van hem uit de Spijkerlaan en sloeg af naar links om ook richting Harelbeke te rijden. Allicht merkte de oudere man dat te laat op. Zijn wagen liep zware schade op, in tegenstelling tot de aanhangwagen van de vrachtwagen. De bestuurder kon op eigen kracht uit z’n auto maar werd veiligheidshalve toch even naar het ziekenhuis overgebracht. Koelvloeistof die op het warme motorblok van de Opel Meriva terechtkwam, zorgde voor rook maar uiteindelijk was er geen brand, zoals even werd gevreesd. De brandweer ruimde de brokstukken en maakte het wegdek weer proper.