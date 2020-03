Oudere man duikt met wagen in vijver na botsing: medewerkers Matexi snellen te hulp Hans Verbeke

13u59 5 Waregem Enkele kantoormedewerkers van het bouwbedrijf Matexi in Waregem hebben maandag een automobilist gered die met zijn wagen in de vijver voor het kantoor van was beland. Het slachtoffer bleef zo goed als ongedeerd.

Op het kruispunt van de Expresweg (N382) met de Franklin Rooseveltlaan in Waregem gebeurde maandag rond de middag een spectaculair ongeval. Twee auto’s kwamen er met elkaar in botsing, toen één van hen wilde afslaan en geen voorrang verleende aan de ander. Door de klap verloor de bestuurder van een Mercedes de controle over zijn voertuig. De airbags aan z’n rechterzijde klapten uit, de stuurloze wagen vloog van het kruispunt. De Mercedes reed een verkeersbord omver en denderde verder dwars door een haag. Het voertuig belandde uiteindelijk in de vijver voor het kantoorgebouw van Matexi.

Stille helden

“Collega’s zagen het ongeval gebeuren”, weet een woordvoerder van het bedrijf. “Ze zijn onmiddellijk naar buiten gelopen. Enkele van hen sprongen in het water. Ze slaagden erin de auto, die bijna helemaal onder water verdween, zo dicht mogelijk bij de oever te houden. Intussen probeerden ze de bestuurder te bevrijden. De man was bij bewustzijn, maar raakte zelf niet uit zijn voertuig. Uiteindelijk lukte dat wel, via het portier links achteraan.” De medewerkers van Matexi hielden aan het avontuur een natte broek en dito schoenen over. “Vanaf nu zijn ze onze stille helden”, wou iemand van het bedrijf nog kwijt.

Geen evidente takeling

De automobilist, een oudere man, werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder, die ook bij het ongeval betrokken was, bleef ongedeerd. Het takelen van de gestrande auto bleek geen sinecure. Er kwam een stevige kraan aan te pas om de Mercedes uit het water te halen zonder de randen van de vijver te beschadigen.