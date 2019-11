Organisator van eet- en drankstandjes op Winterkermis krijgt 8 maanden cel voor zwartwerk Siebe De Voogt

20 november 2019

16u06 0 Waregem De organisator van de eet- en drankstandjes op de Winterkermis in Waregem heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 8 maanden gekregen. G.C. (43) liet negen werknemers in het zwart werken. Vier studenten hadden dan weer geen contract.

De RSZ-inspectie voerde op 30 december vorig jaar een controle uit op de Winterkermis in de Expo van Waregem. Ze controleerden er de werkende mensen aan de eet- en drankstandjes. G.C., de organisator van het horecagedeelte, kwam zich tijdens de controle spontaan aanbieden bij de inspecteurs. Hij verklaarde dat z’n werkkrachten vrijwilligers waren voor een VZW, die zich inzette voor de toegankelijkheid van evenementen voor mindervaliden. Na onderzoek bleek de VZW zelfs nog niet te zijn opgestart. De meeste van de werkkrachten op de Winterkermis waren dan ook niet op de hoogte van hun zogenaamde vrijwilligersstatuut. G.C. bleek een echte sjoemelaar te zijn. De man kreeg in juli 2017 na een faling een beroepsverbod van 10 jaar opgelegd. In de praktijk bleek hij echter nog altijd aan de slag te zijn als zaakvoerder van vennootschappen. Voor z’n proces kwam de Waregemnaar niet opdagen. De rechter veroordeelde hem woensdagmorgen bij verstek tot 9 maanden cel en 43.200 euro boete.