Organisatie wil risico niet lopen verloren kosten te maken, ook Desselgem Koerse wordt geschrapt Joyce Mesdag

21 april 2020

18u32 1 Waregem Koninklijke Veloclub De Leiezonen heeft beslist Desselgem Koerse te schrappen.

Voor de 78ste keer zouden ze de Grote Prijs Memorial Briek Schotte organiseren in de centrumstraten van Desselgem, een wielerwedstrijd die elk jaar een paar duizend bezoekers op de been brengt. Misschien wel opvallend dat deze koers geschrapt wordt, want die zou maar plaatsvinden op 15 september, en in theorie zou die nog altijd door kunnen gaan volgens de huidige maatregelen. “We willen het risico niet lopen dat de maatregelen verlengd worden, en we nu nog kosten maken die dan verloren zouden zijn”, zegt voorzitter Lucien Lefebvre. “We slaan een jaartje over, voor het eerst in onze geschiedenis, maar we komen volgend jaar met veel energie terug.”