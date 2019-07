Organisatie Hype-O-Dream maakt zich klaar voor eerste editie op Weymeerschen: “Het moet er meteen ‘boenk’ op zijn” Joyce Mesdag

09 juli 2019

23u30 0 Waregem In Waregem is de opbouw bezig van dancefestival Hype-O-Dream. Het festival, dat vorig jaar goed was voor 22.000 bezoekers, gaat dit jaar voor het eerst door op de Weymeerschen.

Eind vorig jaar raakte bekend dat Hype-O-Dream na zes edities de Waregemse hippodroom achter zich zou laten. Het festival barstte er uit zijn voegen. “We zaten er voor de laatste editie te benepen”, zegt Frederik Balcaen, een van de acht organisatoren. “Het was echt puzzelen bij de indeling om alles op het terrein te krijgen, en echt comfortabel was het niet meer. Ons festival is sinds de start met 4000 bezoekers elk jaar stevig gegroeid. Dat zou dus niet meer kunnen, als we op diezelfde locatie bleven.”

Met spijt in het hart liet de organisatie daarom de plek waar het allemaal begon achter zich, om samen met het stadsbestuur op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Het werden de weiden op de Weymeerschen. “Een ideale locatie, waar we in de toekomst verder kunnen groeien”, zegt Balcaen. We hebben er voldoende ruimte voor de vijf podia die we er dit jaar willen zetten, voor een aparte food corner,… Een ander enorm groot voordeel: het terrein ligt op amper 5 min wandelen van het station, wat ons festival nog interessanter maakt voor bezoekers die via het openbaar vervoer naar Hype-O-Dream willen afzakken.”

Charmeoffensief

De organisatie lanceerde de voorbije maanden een charmeoffensief in de buurt. “We hebben een brief met alle praktische info verspreid in de ruime omgeving, en bij de dichtste buren zijn we zelfs op huisbezoek geweest om ons over onze plannen te vertellen, met meteen ook gratis tickets als geschenk. Natuurlijk zijn er wel een paar mensen die wat bezorgd zijn, maar de meeste reacties die we krijgen zijn heel positief.”

De missie voor deze editie is duidelijk. “We willen vooral de trouwe bezoekers overtuigen om naar onze nieuwe locatie te komen. Het moet er meteen ‘boenk’ op zitten. Er is zoveel aanbod aan festivals en activiteiten in de zomer, dat we ons niet kunnen permitteren om een jaartje minder ambitieus te zijn. Wat we de komende jaren doen, een tweedaags festival of niet, een camping organiseren of niet, dat zien we na deze editie wel.”

Ambitieuze vriendengroep

De ticketverkoop laat vermoeden dat er ook dit weekend zo’n 22.000 feestvierders naar het festival zullen afzakken, misschien zelfs iets meer. “Het succes van ons festival? Dat zijn verschillende factoren. We zijn het enige dergelijke dancefestival in het zuiden van onze provincie. Daarnaast zijn we een erg ambitieuze vriendengroep, die er elk jaar opnieuw voor gaan, en er elk jaar alles aan doen om het net iets groter en beter aan te pakken dan het jaar voordien. Gewoon podia zetten en een line-up voorzien, dat doet het tegenwoordig niet meer. Je moet een verhaal vertellen, en inzetten op beleving. Dat doen we dit jaar opnieuw, in het thema Route 66. We zorgen voor oldtimers, een motelsfeertje, enz. En ook onze line-up is zeker wel de moeite: van Henri PFR , Yves Deruyter en Bakermat, tot Tourist LeMC, Kobe Ilsen & Viktor Verhulst en zelfs Willy Sommers!