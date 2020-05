Opvallend spandoek siert Expresweg in Waregem: “Bedankt aan alle helden van nu” Pieterjan Neirynck

18 mei 2020

12u23 0 Waregem Aan het kruispunt Verbindingsweg-Expresweg in Waregem prijkt er sinds maandagmorgen een nieuw spandoek. De stad wil daarmee haar dank uitspreken aan iedereen die extra inspanningen moet leveren in deze periode.

“Als we onze dank aan alle helden in deze coronatijden moeten meetbaar maken, dan is die minstens 120 vierkante meter groot”, vertelt schepen van Communicatie Pietro Iacopucci (CD&V). Want zo groot is het nieuwe spandoek dat aan de belangrijkste toegangsweg van de stad staat. Het levensgrote spandoek komt er niet enkel voor de zorgsector. “We willen ook uitdrukkelijk de mensen danken die het dagelijkse leven zo goed als mogelijk draaiende moesten houden: hulpdiensten, leerkrachten, afvalophalers, ... En ook onze eigen inwoners verdienen een pluim. Zij droegen hun steentje bij in de strijd tegen het coronavirus omdat iedereen zich aan de opgelegde maar noodzakelijke maatregelen hield.”