Oppositie kritisch over renovatie Het Pand: “Geen vernieuwing van de bovenverdieping? Willen, maar niet kunnen” Pieterjan Neirynck

08 mei 2020

08u12 0 Waregem Over iets meer dan een jaar sluit winkelcentrum Het Pand in Waregem voor anderhalf jaar de deuren. Tijdens die sluiting ondergaat de meer dan 40 jaar oude galerij een totale metamorfose. Maar de voorstelling van het ontwerp, tijdens de gemeenteraad van dinsdag, deed serieuze vragen rijzen. Zo hekelt N-VA/Open Vld de kostprijs van het project en heeft sp.a-raadslid Tom Demunter bedenkingen bij de aanpak. “De bovenverdieping wordt niet aangepakt? Willen, maar niet kunnen”, zegt hij.

Enkele dagen voor de gemeenteraad, tijdens de commissie, mochten de gemeenteraadsleden vragen stellen aan architect Tim Wielfaert. Groot was de verbazing bij Tom Demunter, toen hij hoorde dat de bepaalde delen van Het Pand geen opfrisbeurt krijgen. “Het gaat om de bovenverdieping met de leegstaande bureaus van FOD Financiën. Heel raar. Het paradepaardje van 13,6 miljoen euro zal bestaan uit een splinternieuw en een oud deel. Misschien een nostalgisch kantje dat de meerderheid wil behouden”, vraagt het sp.a-gemeenteraadslid zich sarcastisch af. Demunter polste nog of er contact was met de Regie der Gebouwen en Bpost, die mede-eigenaars zijn.

Schepen van Economie en autonoom gemeentebedrijf WAGSO Kristof Chanterie (CD&V) geeft aan dat het grootste deel van Het Pand vernieuwd wordt. “Enkel het schrijnwerk van de ramen op de kant van de FOD Financiën blijft zoals het is. We hebben gesprekken gevoerd met de Regie der Gebouwen en Bpost, maar zij hebben er geen centen voor. Bovendien willen ze de ruimtes op termijn verkopen”, zegt hij. Chanterie benadrukt dat ‘er voor en na de renovatie geen verschil zichtbaar zal zijn’. Collega-schepen Rik Soens vult aan dat het volledige winkelcentrum een grondige reiniging zal krijgen.

“Hou mijn hart vast”

Een andere discussie situeerde zich op het vlak van de kostprijs. Daar toonde N-VA/Open Vld zich kritisch. “In december 2018 lag de raming nog op 10,2 miljoen euro, zonder btw. Momenteel spreken jullie over een budget van 13,6 miljoen euro, oftewel een derde meer. Daarnet hebben we alle inwoners een Waregembon geschonken. Nu zadelen we hen op met een kostenstijging van 117 euro per Waregemnaar”, zegt fractieleider Michiel Vandewalle. Hij hekelde het gebrek aan een grondige voorstudie. “De stijging is te wijten aan ‘de technieken’. Eerst gebruiken jullie die om de verplichte sluiting te verantwoorden, nu om een forse kostenstijging aan toe te schrijven. Ik hou mijn hart vast als de werken beginnen.”

“De bijkomende kosten zijn het gevolg van een destructief onderzoek. In een wedstrijdfase met vijf aanbieders gebeurt zo’n ingrijpende studie niet”, reageert Kristof Chanterie. Concreet gaat het om 270.000 euro voor stabiliteitswerken, 240.000 euro voor extra liften en de renovatie van een centrale lift en 2,8 miljoen euro voor elektriciteit, centrale verwarming, ventilatie en sanitair. “Pas bij het openbreken van muren, schachten en kokers zijn die mankementen ontdekt. Ik heb de andere offertes nagekeken: geen enkele aanbieder had dit voorzien”, besluit de schepen.