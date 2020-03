Opkomst stedelijk basisonderwijs Waregem nog geen 15 procent Pieterjan Neirynck

16 maart 2020

17u40 18 Waregem Sinds maandag zijn alle scholen in ons land gesloten en kunnen leerlingen er enkel nog terecht voor opvang. Uit een eerste rondvraag bij de Waregemse stedelijke basisscholen blijkt dat amper 14 procent van de leerlingen naar school komt.

Op een totaal van 1576 leerlingen in de Waregemse stedelijke basisscholen waren er maandag slechts 221 scholieren aanwezig. Per school zijn dit de aantallen: 27 leerlingen van de Torenhofschool (12 kleuters en 15 lager), 62 leerlingen van de Guido Gezelleschool (22 kleuters en 39 lager), 36 leerlingen van de stedelijke basisschool Desselgem (11 kleuters en 25 lager), 49 leerlingen van de stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve (20 kleuters en 29 lager) en 48 leerlingen van de stedelijke basisschool Beveren-Leie (18 kleuters en 30 lager). “We zijn tevreden dat de ouders verantwoordelijk omgaan met de opvang”, reageert schepen van Onderwijs Jo Neirynck (CD&V). “Vanaf nu zullen alle leerlingen per leerjaar wekelijks op dinsdag een e-mail krijgen met herhalingsoefeningen voor thuis. Vijf opdrachten voor taal en vijf opdrachten voor rekenen. De derde graad krijgt daarnaast nog een opdracht Frans.”