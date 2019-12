Opgelet voor overstekende feestvierders! Ludiek verkeersbord voor ijspiste in Waregem Peter Lanssens

09 december 2019

16u41 0

De stad Waregem liet een (ludiek) verkeersbord maken en op de Markt plaatsen. Op het bord staat de boodschap ‘overstekende feestvierders’. Niet dat er nu massaal over de Markt geschaatst wordt, maar de boodschap is wel duidelijk. “We vragen zo op die plaats extra aandacht aan het passerende verkeer”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Om op te letten voor mensen die de weg oversteken tussen de ijspiste aan de ene kant van de Markt en winterbar Eisbear aan de andere kant van de Markt. Op de Markt is er sowieso een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur van kracht. Maar extra aandacht is altijd meegenomen.”