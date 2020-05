Opening Zuiderlaan op maandag 18 mei Pieterjan Neirynck

06 mei 2020

15u34 0 Waregem Op maandag 18 mei gaat de Zuiderlaan, tussen de Lebbestraat en de Verbindingsweg, weer open voor alle verkeer. Er moeten nog enkele kleine werken gebeuren, maar dat weerhoudt een heropening niet.

Komende donderdag en vrijdag asfalteert de aannemer de rijstroken van het rondpunt aan de Meersstraat. Op die dagen is de weg enkel bereikbaar via de Stormestraat. Ook de openbare parking aan Waregem Expo is dan niet bereikbaar. Langparkeerders kunnen daarom gratis parkeren in het centrum. Volgende week is het dan de beurt aan de asfaltlaag tussen Waregem Expo en het Regenboogstadion. Ook maakt de aannemer werk van de belijning, signalisatie en klinkerwerken. Op maandag 18 mei zijn alle cruciale werken afgelopen. De groenaanplant en de installatie van camera’s gebeurt daarna met beperkte hinder.