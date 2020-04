Opening Zuiderlaan enkele weken uitgesteld Pieterjan Neirynck

03 april 2020

18u42 0 Waregem Door de coronacrisis heeft de heraanleg van de Zuiderlaan wat vertraging opgelopen. Normaal had het nieuwe stukje weg afgelopen week moeten opengaan, maar dat is niet gelukt.

Het is nog onduidelijk wanneer de opening zal plaatsvinden. Het stadsbestuur verwacht dat er snel een nieuwe opleveringsdatum komt, nu de aannemers terug zicht krijgen op de situatie. Op de gemeenteraad van februari bleek overigens dat de werken in de Zuiderlaan een half miljoen euro meer kosten dan verwacht. Dat heeft te maken met de rioleringswerken. Het was de bedoeling om een deel van het rioleringsnet te verplaatsen naar de Zuiderlaan. Maar de collector voor het afvalwater kon niet op de voorziene plaats geïnstalleerd worden en er is een aangepaste funderingstechniek nodig op de nieuwe locatie. Samen met een aantal andere uitgaven gaat het hier om een meerkost van 546.007 euro, oftewel 40 procent meer dan geraamd.