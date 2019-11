Opbouw Eisbear op Markt gestart: “Après-ski-bar wordt bijna 400 vierkante meter groot” Peter Lanssens

16u25 9 Waregem De opbouw van Eisbear is gestart. De winterbar van bijna 400 vierkante meter groot komt op de parking achter de kerk op de Markt, tegenover het Italiaans restaurant Il Basilico. De après-ski-bar huist in een authentieke almhut, precies zoals in Oostenrijk. Hou je vast voor bakken tirolersfeer met ambiance ‘aus den bergen’, een lawine aan meezingers, liters bier en ‘Jagermeister Flying Hirsch’. Er zullen verder vaak optredens zijn van bekende Vlaamse en Nederlandse artiesten.

Eisbear opent op donderdag 21 november de deuren op de Markt in Waregem. De gezellige winterbar zal twee maanden lang wekelijks open zijn van donderdag tot en met zaterdag en op feestdagen, telkens van 20 uur tot 3 uur in het weekend. Eisbear zal op bepaalde momenten ook uitgebaat worden door Waregemse verenigingen. De opbrengsten zijn voor hun eigen werking. Als compensatie ook voor het opdoeken van vier chalets voor verenigingen, naast de ijspiste op de Markt. Je kan verder een personeels- of verjaardagsfeest of netwerkevent in Eisbear houden met winterse hapjes zoals een stoofpotje en ‘haute dogs mit bratwurst und sauerkraut’. Het wordt dus stilaan tijd om een gepaste dirndl of lederhosen aan te schaffen. Meer info over Eisbear vind je op www.eisbear.be/waregem.