Op zoek naar verkoeling of een frisse plons? David en Kimberly verkopen... metalen drinkbakken voor koeien Pieterjan Neirynck

08 augustus 2020

16u25 12 Waregem In het Amerikaanse Wilde Westen worden ze geproduceerd als drinkbakken voor vee, maar hier zijn ze in opmars als alternatief voor een zwembad. Onder de naam Tankkd importeren David Desmet (38) en Kimberly Neirynck (32) uit Waregem zogenaamde ‘stock tanks’ uit de Verenigde Staten om ze hier verder te verkopen. “Het is een ongelofelijk succes. We zoeken momenteel resellers in onze buurlanden, want zelf kunnen we niet meer volgen”, vertelt het koppel.

Een drinkbak voor koeien gebruiken als zwembad, jacuzzi, ijsemmer, bloembak of zelfs als bad in huis. Je kan het zo gek niet bedenken of David en Kimberly leverden de ‘stock tanks’ al om dat mogelijk te maken. Sinds enkele maanden zijn zij de enige officiële partner op het Europese vasteland van de Amerikaanse producent Hastings. “Eigenlijk is het heel toevallig ontstaan. Op Instagram zag ik bij Jani TV zo’n geïmproviseerd zwembad passeren”, vertelt Kimberly, die als marktkramer werkt. “Ik was er meteen weg van en wou er eentje om in onze tuin te plaatsen.” David pikt in “Dan zijn we beginnen zoeken, tot we in de Verenigde Staten belandden.”

Letterlijk, want David en Kimberly trokken naar de overkant van de oceaan, naar fabrikant Hastings in het gelijknamige dorpje Hastings. “Daar werden we met open armen onthaald. Jarenlang verkochten zij deze tanks enkel als drinkbakken, maar de laatste jaren wilden steeds meer particulieren er eentje als zwembad. Pas dit jaar is het echt ontploft. Amerikanen die een ‘tank pool’ willen kopen, moeten nu al geduld oefenen tot november”, zegt David. Niet dat het in Europa anders is. “Volgende week komt er een nieuwe lading aan. Als die de deur uit zijn, is het wachten tot midden oktober.”

Stroomversnelling

Hoewel het koppel gelooft in het product, staan ze zelf te kijken van het succes. “Het plan was om ons bedrijfje voorzichtig uit te bouwen, maar opeens kwam alles in een stroomversnelling. Bij de vorige lading stond onze tuin letterlijk vol met drinkbakken”, lachen de Waregemnaars, die op zoek gingen naar een oplossing. “In september neemt Tankkd zijn intrek in een loods, enkele kilometers verderop. Vanwaar die bedrijfsnaam? Tank, met de K van Kimberly en D van David, heel simpel.” En ook het buitenland lonkt. “We hebben al enkele resellers in Nederland en er lopen gesprekken met ondernemers in Spanje en Frankrijk. Knettergek”, vindt David.

Om een ‘stock tank pool’ in huis te halen, tel je 465 euro voor het kleinste en 1.170 euro voor het grootste model neer. “Daarnaast betaal je in België nog 85 euro verzendingskosten”, stelt David. “In ruil krijg je een kuip, met eventueel filters en pompen, die zeker tien jaar mee kan. Zelfs in de winter mag je een Hastings buiten laten staan. Probeer dat maar eens met zo’n populair blauw zwembad. Het enige wat we er wel bij vertellen is dat het metaal na een aantal jaren wat verkleurt. Sommige mensen lossen dat op door er een laagje speciale verf op aan te brengen. Sowieso blijft het er cool uitzien, toch?”