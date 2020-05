Ook twee andere inbrekers van inbraak bij Haesevoets opgepakt Alexander Haezebrouck Lieven Samyn

04 mei 2020

13u21 2 Waregem Na intens zoekwerk heeft de politie ook de twee andere verdachten opgepakt van de inbraak bij juwelier Haesevoets in de Stormestraaat In Waregem. Het duo kon vluchten tijdens een huiszoeking afgelopen zaterdag. Het gaat om mannen met de Roemeense nationaliteit.

In de Stormestraat in Waregem werd in de nacht van vrijdag op zaterdag brutaal ingebroken in de juwelierszaak Haesevoets. De inbrekers slaagden erin om omstreeks 3 uur ’s nachts het zware stalen rolluik te forceren om zo binnen te geraken. Getuigen zagen daarna twee inbrekers weglopen met twee zakken. De politie was drie minuten nadat het alarmsysteem in de zaak in werking trad al ter plaatse. Er werd meteen een klopjacht gehouden om de daders te vatten. Toen de agenten een auto wilden controleren, vluchtte die plots weg. De politie kon de daders ter hoogte van het kruispunt van de Verbindingsweg met de Expresweg klemrijden. De bestuurder, een Roemeense man, werd ter plaatse gearresteerd. Twee anderen konden wegvluchten. De politie bleef nadien verder zoeken met een helikopter en speurhonden. Dat leverde resultaat op. “Tijdens een huiszoeking afgelopen zaterdag werden de kleren aangetroffen van de twee verdachten die konden vluchten”, laat het parket van Kortrijk weten. “Op dat moment waren ook twee mannen met de Roemeense nationaliteit aanwezig in de woning. Zij werden meteen in de boeien geslagen.” De verdachten werden ondertussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die hen verder liet aanhouden.

