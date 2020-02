Onverbeterlijke drinker levert z’n rijbewijs in en laat auto aan de kant staan VHS

19 februari 2020

10u55 2 Waregem Een man die in Waregem over de weg zwalpte nadat hij zwaar gedronken had, heeft van de rechter in Kortrijk acht maanden rijverbod en een fikse boete gekregen. Experten stelden inmiddels dat hij niet meer rijgeschikt is omwille van chronisch excessief alcoholgebruik.

De politie van de zone Mira hield een tijdje geleden in Waregem een auto tegen die over de weg zwalpte. De bestuurder was duidelijk zwaar dronken. De ademanalyse bevestigde dat. S. (40) moest onmiddellijk z’n rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen en werd gedagvaard voor de politierechtbank in Kortrijk. De man is geen onbesproken blad. Hij werd al drie keer veroordeeld voor rijden onder invloed, al dateert zijn laatste veroordeling wel van 2010. Experten die hem onderzochten kwamen tot de conclusie dat zijn buitensporige alcoholgebruik de man niet langer rijgeschikt maakt. Volgens zijn advocaat beseft S. dat zelf ook. “Hij leverde in juni 2019 z’n rijbewijs in en rijdt sindsdien niet meer met de wagen”, klonkt het. De advocaat vroeg ook begrip voor de financieel precaire situatie waarin S. verkeert. De rechter gaf de Waregemnaar acht maanden rijverbod en een boete van 2.000 euro. De man moet zich binnenkort ook melden voor een geneeskundig en psychologisch onderzoek.