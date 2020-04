Ontwerp nieuwe brandweerkazerne voorgesteld Pieterjan Neirynck

10 april 2020

10u14 0 Waregem Tijdens de virtuele gemeenteraad van afgelopen dinsdag is het ontwerp van de nieuwe brandweerkazerne goedgekeurd. Het gebouw komt op het kruispunt van de Gentseweg en Expresweg (N382) in deelgemeente Sint-Eloois-Vijve.

De nieuwe brandweerkazerne komt er in samenwerking met hulpverleningszone Fluvia. In de meerjarenplannen 2020-2025 maakte het stadsbestuur 3.500.000 euro vrij voor de nieuwe kazerne, bovenop de 1.242.000 euro van vorige legislatuur. In de nieuwbouw zullen de posten van Waregem en Beveren-Leie een gezamenlijk onderkomen vinden. De keuze viel op de locatie in Sint-Eloois-Vijve, vanwege de strategische ligging langs de gewestweg N382. Naast alle deelgemeenten kunnen ook Wielsbeke en Zulte bediend worden. De bouwwerken starten normaal gezien dit najaar.