Olmstraat dicht voor verkeer Peter Lanssens

16 juli 2019

07u48 2

Het Heilig-Hartcollege liet in de Olmstraat schuin tegenover parking Olm werk maken van de bouw van twee nieuwe vleugels, met steun van het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (Agion). Een aannemer sluit de nieuwbouw van Campus College van de scholengroep Sint-Paulus vandaag, dinsdag 16 juli, op de straatriolering in de Olmstraat aan. Dat laat de stad Waregem weten. Er is tijdens de werken geen doorgaand verkeer mogelijk in de Olmstraat. Er kan behoorlijk wat verkeershinder zijn in het stadscentrum. Omrijden in de eenrichtingsstraat Olmstraat kan je via de Zeswegenstraat, Molenstraat en Processiestraat.