Olivier en Jade (21) nemen bekende slagerij Cassoulet over: “Sneller dan verwacht” Pieterjan Neirynck

01 juli 2020

06u33 0 Waregem Amper 21 jaar oud en al een slagerij-traiteur met een naam als een klok overnemen. Weinigen zullen het hen nadoen, maar Olivier Batsleer en Jade Vercautere spelen het klaar. “Een grote stap, maar het was altijd al ons doel. Alleen komt het nu iets sneller dan verwacht”, vertelt het koppel.

Vanaf donderdag kan je weer terecht bij slagerij-traiteur Cassoulet, langs de Zultseweg in Waregem. Zowat alles blijft hetzelfde, alleen nemen Olivier Batsleer en Jade Vercautere de fakkel over van Pascal Vernackt (50) en Renate Haerijnck (48) als nieuwe eigenaars. Nu ja, nieuw in de zaak is het koppel niet. Olivier volgde de slagersopleiding in Ter Groene Poorte in Brugge en werkt al drie jaar bij Cassoulet. Jade is bachelor in het hotelmanagement en trad in januari in dienst bij Pascal en Renate, die hun zaak overlaten omdat Renate met haar gezondheid sukkelt.

“Het is een grote stap voor ons, maar het was altijd al ons doel om zelf een slagerij te openen. Toen deze kans zich aandiende, hebben we eigenlijk niet lang getwijfeld”, vertelt het koppel openhartig. “Het is geruststellend dat Pascal zeker nog een jaar meedraait. Bovendien blijven ook de vaste medewerkers en de jobstudenten in dienst”, zegt Jade, die ondanks haar jonge leeftijd al heel wat ervaring in de slagerswereld heeft. “Mijn ouders staan met een charcuteriekraam op de markt. Het is zo dat Olivier trouwens jaren geleden de smaak te pakken kreeg.”

Tapas en BBQ

In de toekomst willen Olivier en Jade het assortiment uitbreiden, met bijvoorbeeld BBQ-pakketten en verse tapas. Ook de openingsuren worden ruimer. “Tot nu was de slagerij op woensdag en zondag gesloten, maar dat verandert. Op zondagvoormiddag zijn we open van 8 uur tot 12.30 uur”, zegt Olivier. Op maandag, donderdag en vrijdag is de slagerij open tussen 8 uur en 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18.30 uur. Op dinsdagnamiddag en woensdag is de zaak gesloten. “En op zaterdag zijn we doorlopend open tussen 8 uur en 17 uur. We werken ook de hele zomer door”, besluiten ze.