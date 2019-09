Nu online kaarten te koop voor theaterstuk van De Zingenden Sterren Peter Lanssens

27 september 2019

14u05 3 Waregem Koninklijk cabaretgezelschap De Zingende Sterren brengt ‘’t Zit er ip!’. Tom De Meyer schreef het blijspel, in een regie van Carine Maiheu. De verkoop van de kaarten startte vrijdagmorgen in het lokaal van de vzw Magloire Loquet, in de Stormestraat 28. Een kaart kost 10 euro. Wie geen zin heeft om in de rij te staan aan het lokaal, kan nu ook online kaarten bestellen. Dat is nieuw.

Alle info over hoe online kaarten te bestellen, staat op de site www.dezingendesterren.be. De voorstellingen van het nieuwe blijspel in CC De Schakel zijn op zaterdag 26 (20 uur) en zondag 27 oktober (17 uur), op vrijdag 1, zondag 3 en 10 en maandag 11 november om 17 uur en op zaterdag 2 en 9 november om 20 uur. Het decor is van de hand van Koen Van Hoe, Carlos Demunter en David Denecker. De Zilertaler-Blaaskapelle brengt onder leiding van Gaby Kimpe muziek tijdens het blijspel in CC De Schakel.