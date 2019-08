Nu echt aftellen naar Waregem Koerse Feesten:

foor opent donderdag Peter Lanssens

21 augustus 2019

14u45 10 Waregem De Waregem Koerse Feesten starten nu donderdag 22 augustus. Dat betekent vijf dagen feest als aanloop naar het hoogtepunt, Waregem Koerse of de hoogmis van de paardenrennen in de hippodroom op dinsdag 27 augustus. Donderdagavond opent de Koerse Foor. Blikvanger dit jaar op de Koerse Foor is de Wild Mouse. Dat is een roetsjbaan die je tot op 12 meter hoogte brengt.

De opening van de foor op de Markt start zoals de traditie het voorschrijft om 18 uur met een portie gratis oliebollen, een eerste kwartier gratis kermis voor iedereen en de steeple geschenkenworp voor kinderen tot 12 jaar. Het stadsbestuur gooit vanop het balkon van het vroegere stadhuis honderden pluchen paardjes, beertjes en popjes naar beneden. Aan andere klassieke topattracties op de foor geen gebrek zoals G Force, Deca Dance en Carrousel Galopant. Deze krant houdt u op de hoogte en brengt vanaf donderdag een reeks met nieuwtjes van de Koerse Feesten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de opgedreven camerabewaking, de aandacht voor duurzaamheid met de verdere opkomst van herbruikbare bekers, het internationaal straat- en circustheater De Kleinste Steeple en het festival Waregem Koerse Music. Hoe warm wordt het? Onze weerman Nicolas Roose van het Weerstation Waregem vertelt alles over het stralende zomerweer. Begin volgende week brengen we ook een voorbeschouwing op Waregem Koerse zelf, waar 45.000 bezoekers worden verwacht. De Koerse Feesten, tot en met woensdag 28 augustus in hartje Waregem, lokken elk jaar alles samen tot 100.000 feestvierders.