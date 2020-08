Nu al reserveren voor XL-afsluiter Tournee Congé, met zeventien activiteiten op de agenda Pieterjan Neirynck

12 augustus 2020

14u18 0 Waregem Hoewel de editie in Sint-Eloois-Vijve komend weekend nog moet komen, heeft het stadsbestuur de reservatiemodule voor de laatste Tournee Congé op 21 en 22 augustus in Waregem nu al geopend. Tijdens de XL-afsluiter in het stadscentrum kun je genieten van zeventien verschillende activiteiten.

De afgelopen weken organiseerde de stad een reeks zomerse activiteiten in alle deelgemeenten en de belangrijkste wijken. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt de grote afsluiter plaats in het centrum van Waregem. Verschillende locaties doen dienst: park Baron Casier, cultuurcentrum De Schakel, de Kunstacademie en de bibliotheek om er maar enkele te noemen. “Tijdens de laatste tweedaagse worden de speelstraten vervangen door twee speeleilanden, met een picknickmoment op zaterdag”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Ook passeren we nog eens in de deelgemeenten en wijken met een fanfare en een kleine verrassing.”

Legomaster

Met zeventien verschillende activiteiten, goed voor 44 momenten van ontspanning, ziet het programma er alvast veelbelovend uit. Zo kun je op vrijdagavond genieten van ‘Maura of de zeven magen der eenzaamheid’, de eerste voorstelling van acteur Dimitri Leue. Ook de Izegemse Legomaster Giovanni Seynhaeve komt langs. Hij geeft zaterdag workshops rond Lego. Verder kun je deelnemen aan workshops schermen, mountainboarden en dronevliegen of een ritje maken op een mechanische pony. Het programma en reserveren kan op de website.

Waregem Koerse Feesten ‘light’

Over de Waregem Koerse Feesten ‘light’, die normaal in het weekend van 29 en 30 augustus plaatsvinden, is er minder zekerheid. Het stadsbestuur wil een braderie met animatie en enkele kermiskramen laten doorgaan, maar wacht het verloop van de coronacijfers af. “Vrijdag staat er een vergadering met de veiligheidsdiensten, de foorkramers en de andere partijen op de planning om te bekijken of alles veilig kan plaatsvinden”, besluit de burgemeester.