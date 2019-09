Nokerseweg maand deels dicht door aanleg nieuwe fietspaden Peter Lanssens

24 september 2019

16u10 0

Een aannemer legt tot 21 oktober nieuwe fietspaden aan in de Nokerseweg, op een strook tussen de Driekavenstraat en de Zuiderlaan. Er is hierdoor zolang de werken duren op de Nokerseweg geen verkeer mogelijk richting Zuiderlaan, vanaf de aansluiting op de Driekavenstraat. Het verkeer kan lokaal wel kort omrijden richting Zuiderlaan, via de Driekavenstraat en de Kruishoutemseweg.