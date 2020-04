Nog onduidelijk of festival Hype-O-Dream deze zomer kan doorgaan: “Overheid moet dringend kleur bekennen” Organisatie heeft plannen voor winterevenement Pieterjan Neirynck

03 april 2020

14u54 0 Waregem Het zijn verwarrende en onduidelijke tijden voor iedereen, maar niet het minst voor organisatoren van grote evenementen. Ook bij de organisatie van muziekfestival Hype-O-Dream leeft de ongerustheid. “We begrijpen dat de overheid momenteel andere katten te geselen heeft, maar er is duidelijkheid nodig”, vertelt medeorganisator Frederik Balcaen.

De achtste editie van Hype-O-Dream vindt dit jaar op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli plaats. Maar nu de coronamaatregelen waarschijnlijk al tot 3 mei aanhouden, en sommige gemeenten alvast de zomeractiviteiten schrappen, zitten ook festivalorganisatoren met de handen in het haar. “Momenteel blijven we voorbereidingen treffen. Het team bestaat uit acht mensen en iedereen werkt in de mate van het mogelijke verder. We doen dat via online meetings”, zegt Frederik Balcaen. “Het probleem is dat er geen duidelijk standpunt komt. Wat kan er deze zomer? Wat niet? Als de overheid negatief advies geeft, nemen we uiteraard geen enkel risico. De gezondheid van crew en bezoekers staat voorop.”

Geen alternatieve datum

Op de Facebookpagina van Hype-O-Dream regent het intussen vragen. “We weten gewoon niet wat we moeten antwoorden. De ticketverkoop ligt nu zo goed als stil, maar er zijn wel al duizenden ‘early bird’-tickets verkocht. Die mensen zijn uiteraard bezorgd”, stelt de Waregemnaar. “Het staat wel vast dat we het festival niet gaan uitstellen. Als Hype-O-Dream niet kan doorgaan op de voorziene data, dan moeten we een jaartje overslaan. Waarom? Ten eerste willen we niet naar augustus verhuizen, want dan komen we in het vaarwater van Waregem Koerse. Ook zijn er al verschillende evenementen naar het najaar verschoven. Dat maakt het nog moeilijker. En wie zegt er dat er in september al opnieuw grote evenementen mogen plaatsvinden”, vraagt Frederik zich af.

Winters alternatief

Net dit jaar kondigde Hype-O-Dream aan dat het festival nu twee dagen zou duren. Een eventuele annulatie komt dus nog meer ongelegen dan anders. Maar zelfs in een worstcasescenario vreest Frederik niet voor het voortbestaan. “Bij een afgelasting zijn wij als organisatie uiteraard geld kwijt, daar doen we niet flauw over. Toch wil ik benadrukken dat geen enkele festivalganger zijn geld zal verliezen. Er komt sowieso een oplossing”, zegt hij. En Frederik besluit nog met een lichtpuntje. “Ons team heeft ondervonden dat organiseren echt in het bloed zit. We hebben onlangs met ‘Encore’ een nieuw concept gelanceerd op onze Facebookpagina. We spelen al een tijdje met het plan om hiermee ook iets in de winter te doen. Maar dan in een volledig andere setting. Al is dat nu nog niet aan de orde”, geeft de organisator nog mee.