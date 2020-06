Nieuwe zomerbar duikt op: geniet van een drankje met zicht op Gaverbeekhippodroom Pieterjan Neirynck

23 juni 2020

11u45 4 Waregem In Waregem is er in extremis nog een pop-up opgedoken. Sterrenchef David Selen breidt zijn restaurant Improviste uit met een ruim zomerterras. “En neen, je moet hier niet verplicht komen lunchen of dineren om te genieten van een drankje. Iedereen is hier welkom.”

Enkele jaren geleden kon je nog terecht in Bar Oskar, op het dak van de nieuwe tribune op de Gaverbeekhippodroom. Dat was toen al een projectje van sterrenchef David Selen (43), al stond die pop-up volledig op zichzelf. “Nu wil ik de zomerbar sterker koppelen aan het restaurant. Het is makkelijker om niet meer gescheiden te werken, maar juist met mijn vast personeel de zomerbar uit te baten”, zegt Selen, die in 2017 zijn restaurant in Bissegem sloot om te verkassen naar de bovenverdieping van de Gaverbeekhippodroom.

Je kan voortaan op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag langsgaan op het zomerterras om te genieten van het uitzicht over de Gaverbeekhippodroom. “We nemen maandag erbij, omdat er hier dan ook paardenkoersen doorgaan. Vanop het terras kan je dat op een aangename manier volgen. Het is trouwens niet zo dat enkel klanten van het restaurant hier welkom zijn. Je kan gewoon langskomen voor een drankje en bijvoorbeeld wat tapas”, zegt Selen. Concrete openingsuren heeft de chef nog niet vastgelegd, omdat de openingsuren weersafhankelijk zijn. Het best hou je de Facebookpagina van de pop-up in de gaten.

“Gedwongen vakantie”

Komende vrijdag gaat Pop-up Bar Improviste officieel open. Daarmee komt er voor Selen opnieuw een drukke zomer op gang. En dat mag zeker, na de verplichte sluiting van de afgelopen maanden. “Het was een gedwongen vakantie”, zegt hij met een glimlach. “Niet dat ik mij verveeld heb. Van donderdag tot en met zondag bood ik afhaalmenu’s aan. Dat was met momenten zeer druk, omdat ik zoveel mogelijk alleen deed. Vooral het weekend van Moederdag was crazy. Toen heb ik van zaterdagochtend om 4 uur tot zondagnamiddag om 15 uur non-stop gewerkt”, klinkt het.