Nieuwe waterpartij op Gaverbeekhippodroom geopend én meteen getest tijdens Belgisch kampioenschap Pieterjan Neirynck

03 oktober 2020

Waregem Waregem versterkt zijn imago als het epicentrum van de paardensport. De voorbije jaren pompte Vlaanderen 1,2 miljoen euro in onder meer een eb- en vloedpiste, een klassieke wedstrijdpiste en een nieuwe waterpartij op de Gaverbeekhippodroom. Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) had zaterdag de eer om dat laatste onderdeel officieel te openen, tijdens het Belgisch kampioenschap voor vierjarige paarden.

Sinds 2015 onderging het middenplein van de Gaverbeekhippodroom een ware metamorfose. Vlaanderen investeerde 1,2 miljoen euro om de aanleg van een eb- en vloedpiste, een zandpiste en een volledige gedraineerde galop-oefenpiste mogelijk te maken. In totaal beschikt Sport Vlaanderen nu over 30.000 vierkante meter aan paardenpistes. Parel aan de kroon is de nieuwe waterpartij met watertoevoerregeling, waarvan de aanleg vorig jaar startte. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) kwamen die zaterdag officieel openen.

Met de nagelnieuwe pistes en de waterpartij heeft Sport Vlaanderen Waregem alle troeven in huis om wedstrijden en trainingen van hoog niveau te kunnen organiseren in eventing. Dat is een discipline in de paardensport waarbij dressuur, uithouding en een springproef aan bod komen. “Uit een bevraging in 2012 bleek al dat de nood aan een trainingsaccommodatie voor eventing heel hoog was”, vertelt Evi Vereecke, technisch directeur topsport van Paardensport Vlaanderen. “Door de verschillende nieuwe faciliteiten hebben we nu een ideale uitvalsbasis voor zowel basiswerking als topsport.”

Topsport

Wekelijks trainen er 500 kinderen en volwassenen in het opleidingscentrum op de Gaverbeekhippodroom en jaarlijks beleven 800 jongeren de tijd van hun leven tijdens de paardensportkampen. Dat maakt van Sport Vlaanderen Waregem één van de grootste opleidingscentra in Vlaanderen. “We hechten veel belang aan de opleiding van ruiters van elk niveau en willen iedereen kansen geven om te groeien in hun hobby, passie of beroep”, legt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) uit. “We verwachten dat we talentvolle jongeren in de eventing hier de kans kunnen geven om door te groeien naar topsportniveau”, vult minister Ben Weyts aan.

400 toeschouwers

De waterpartij en de andere pistes mochten zaterdag overigens meteen hun dienst bewijzen tijdens het Belgisch kampioenschap voor vierjarige paarden. Stad Waregem, Rijvereniging De Gaverbeek, Waregem Draaft, de Koninklijke Waregemse Koersvereniging, L’Equino, Jumping Waregem en Sport Vlaanderen sloegen de handen in elkaar om de organisatie van die wedstrijd naar de paardenstad te halen. In totaal tekenden meer dan 300 paarden en ruiters present op de Gaverbeekhippodroom, waar hoogstens 400 toeschouwers aanwezig waren.