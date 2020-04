Nieuwe speeltoestellen op drie Waregemse speeltuintjes: “Kinderen mogen virtueel stemmen” Pieterjan Neirynck

14u06 0 Waregem Hoewel de stedelijke speeltuintjes momenteel verboden terrein zijn, maakt het stadsbestuur achter de schermen werk van enkele aanpassingen aan drie Waregemse speelterreinen. Zoals gewoonlijk krijgen de kinderen uit de buurt inspraak, al gebeurt dat op een iets andere manier.

Binnenkort plaatst de stad nieuwe speeltoestellen op de speelterreinen in de wijken Tienbunder (Desselgem), Grasdreef (Waregem) en Sint-Elooisplein (Sint-Eloois-Vijve). Welke toestellen er precies komen, beslist de jeugddienst niet zelf. Normaal gebeurt dat met een inspraakmoment, maar in coronatijden is dat onmogelijk. “We hebben daarom een alternatief uitgewerkt met bewonersbrieven en formulieren op de website van de stad. En het is fijn om te zien dat het initiatief gesmaakt wordt. In bepaalde wijken hebben bijna 20 kinderen hun stem op hun favoriete speeltoestel uitgebracht”, vertelt schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V).