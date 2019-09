Nieuwe politiecombi’s ingericht na overleg met interventieploegen: al twee geleverd, nog zes op komst Hans Verbeke

25 september 2019

18u25 0 Waregem De politiezone Mira moet tegen 2022 over acht nieuwe, identieke combi’s beschikken. De eerste twee exemplaren werden woensdag geleverd. “Het zijn eigenlijk rijdende kantoren die het werk voor onze mensen makkelijker maken en het comfort groter voor de burger die met ons in contact komt”, zegt woordvoerder Michaël Vanden Heede.

Over drie jaar moet de interventiedienst van de politiezone Mira over een compleet vernieuwde vloot voertuigen beschikken. Het gaat om acht combi’s en twee ANPR-voertuigen. In april werd al een Skoda Octavia RS, uitgerust met camera voor automatische nummerplaatherkenning, in gebruik genomen. Woensdag werden aan het politiegebouw ook de eerste twee combi’s van de nieuwe vloot geleverd. Opvallend voor het grote publiek: de bumpers zijn niet langer in donkere kunststof maar wel wit gelakt én de ramen achteraan zijn voor buitenstaanders ondoorzichtig.

Medewerkers hadden hun zeg

“De inrichting van de nieuwe combi’s is uniek en werd bepaald in een werkgroep binnen de dienst”, weet commissaris Michaël Vanden Heede. “Het zijn de inspecteurs die op pad gaan, die hun zeg hebben gehad in het resultaat. Op die manier komen we tegemoet aan hun specifieke wensen en noden. Zo is het in de nieuwe combi’s mogelijk om niet alleen een proces-verbaal in te geven op een laptop maar dat ook uit te printen en meteen te overhandigen aan wie een verklaring heeft afgelegd. Aan passagierszijde vooraan werd een extra scherm met touchscreen gemonteerd zodat er ook daar kan gewerkt worden. Zoiets is handig als bijvoorbeeld snel een nummerplaat of identiteit moet gecheckt worden. Vanuit de combi kunnen online alle mogelijke data worden opgevraagd.

Toekomstige vervangingen spreiden

De eerste twee combi’s zijn geleverd, voor het eind van dit jaar volgen er nog twee. In 2020 en 2021 worden de sleutels van nog telkens twee exemplaren overhandigd. Tussendoor zal ook nog een nieuw ANPR-voertuig in gebruik worden genomen. “We kopen stelselmatig aan met de bedoeling om toekomstige vervangingen van dienstvoertuigen netjes te spreiden”, zegt Michaël Vanden Heede. “Al is het natuurlijk geen exacte wetenschap hoe lang een voertuig in dienst kan blijven. Nogal wat factoren spelen daar een rol in en je moet ook wat geluk hebben. Hoewel we onze mensen op het hart drukken geen risico’s te nemen en op een verantwoorde manier door het verkeer te laveren, gebeurt ook bij ons wel eens een ongevalletje.”