Nieuwe MRI-scanner met magneet van 3,5 ton in Waregems ziekenhuis geplaatst met kraan Pieterjan Neirynck

26 mei 2020

15u49 0 Waregem Indrukwekkende beelden vanuit het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem. Met behulp van een telescoopkraan werd dinsdagochtend de MRI-scanner binnen geplaatst. Al bijna 10 jaar geleden diende de directie een eerste aanvraag hiervoor in. “Eindelijk kunnen we de patiënten in eigen huis verder helpen”, stelt algemeen directeur Noël Cierkens.

Het verhaal van de MRI-scanner is er eentje met een serieuze voorgeschiedenis. Niet elk ziekenhuis mag zo’n toestel zomaar kopen. De Vlaamse regering houdt een oogje in het zeil en kent op gezette tijdstippen scanners toe aan bepaalde ziekenhuizen. “We waren al heel lang vragende partij om een eigen toestel te installeren. Bij een erkenningsronde in 2015 werden we over het hoofd gezien”, legt algemeen directeur Noël Cierkens uit. Het O.L.V. van Lourdesziekenhuis trok daarop naar de Raad van State, die in 2018 oordeelde dat de toewijzing van de zeven scanners niet correct verlopen was.

Wachttijden

“Uiteindelijk kregen we vorig jaar het bericht dat we, in samenwerking met het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze, alsnog een toestel mochten plaatsen”, gaat Cierkens verder. Daarmee komt er een einde aan het op- en afrijden van patiënten. Het ziekenhuis moest jarenlang duizenden patiënten doorsturen naar collega-ziekenhuizen in de buurt, meestal AZ Delta in Roeselare. “De wachttijden daarvoor lopen gemakkelijk op tot vier weken of meer. We verloren dus vaak belangrijke tijd. Om nog maar te zwijgen over het ongemak bij de patiënten als we hen met een ambulance vervoeren”, klinkt het.

In Vlaanderen zijn er nog slechts zeven ziekenhuizen die niet beschikken over een eigen MRI-scanner. In het O.L.V. van Lourdesziekenhuis zijn ze dan ook heel tevreden met de toekenning. “De MRI-scanner heeft een grote evolutie meegemaakt, vergelijkbaar met de gsm. Die zien er nu ook helemaal anders uit dan tien jaar geleden. Dit toestel beschikt over artificiële intelligentie en heeft minder tijd nodig om de scan te maken”, verklaart radioloog Filiep Van Geluwe. “Daarnaast kunnen we de scanner in een soort stille modus zetten, wat aangenamer is voor kinderen of ouderen.”

2,4 miljoen euro

Het was geen sinecure om het toestel - met een magneet van 3,5 ton - te installeren. Om storingen te vermijden, moet het toestel afgeschermd worden van elektromagnetische velden. Binnen het bestaande gebouw kon dat niet. “Enkel een nieuwbouw op het binnenplein tussen de dienst medische beeldvorming en de achtervleugel kon een oplossing bieden”, besluit de algemeen directeur. In totaal gaat het dus om een project van 2,4 miljoen euro: 1,1 miljoen euro voor het nieuwe gebouw en 1,3 miljoen euro voor de MRI-scanner.