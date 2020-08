Nieuwbouw Okay Desselgem krijgt vorm: “Versmarkt komt centraal in de winkel” Pieterjan Neirynck

18 augustus 2020

14u09 0 Waregem Uiterlijk tegen het einde van dit jaar neemt supermarkt Okay zijn intrek in een gloednieuw pand. De nieuwbouw verrijst momenteel op de terreinen van Okay langs de Liebaardstraat in Desselgem. “De nieuwe winkel wordt groter én de versmarkt krijgt een prominentere plaats”, blikt winkelverantwoordelijke Mathieu Malschaert vooruit.

De buurtsupermarkt opende op 10 maart 2004 de deuren in de Liebaardstraat in Desselgem. “Na meer dan zestien jaar kan je wel zeggen dat er wat sleet op het gebouw zit”, vertelt winkelverantwoordelijke Mathieu Malschaert (31). “Daarom krijgen we een nagelnieuwe winkel, die op het achterste deel van de parking gebouwd wordt. Dat heeft als grote voordeel dat de bestaande winkel nog een tijdje bereikbaar is voor klanten.” Op zaterdagavond 26 september sluit de bestaande winkel de deuren én vanaf 11 december kunnen de klanten terecht in de nieuwe winkel. “Met één weekje vertraging door corona, maar nog altijd op tijd voor de feestdagen.”

De nieuwbouw is een stuk groter dan de bestaande winkel. “Vooral de versmarkt zal in het oog springen. Nu bevindt die zich aan het einde van de winkel, maar in de toekomst zullen verse producten letterlijk centraal staan. Versheid moet nog meer een speerpunt van Okay worden”, zegt Mathieu, die in oktober en november samen met de 16 vaste personeelsleden gaat bijspringen in andere Okay-winkels. “Ondertussen wordt het bestaande gebouw afgebroken en krijgt de parking een opfrisbeurt. We zien het al helemaal zitten”, besluit hij.